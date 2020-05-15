На Донбасі збільшилась кількість небойових втрат: Хомчак анонсував розслідування

За останній місяць збільшилася кількість випадків загибелі військовослужбовців Збройних Сил України під час виконання небойових завдань по відсічі російсько-окупаційних військ в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це йдеться у зверненні головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. За словами Хомчака, на поточний момент він віддав необхідні розпорядження для проведення всебічного розслідування, яке має встановити, зокрема, причини та передумови трагедії 13 травня, де під час планових занять загинули двоє українських військових.

"На даний час мною віддані всі необхідні розпорядження для проведення всебічного розслідування, яке повинно встановити причини та передумови трагедії. За результатами якого керівництвом ЗС України на своєму рівні будуть ухвалені всі необхідні рішення. Також на ім’я Міністра оборони та Верховного Головнокомандувача ЗС України будуть подані обґрунтовані доповіді та пропозиції для прийняття ними відповідних рішень", – зазначив Хомчак.

Крім того, він закликав військових за будь-яких обставин принципово дотримуватись заходів безпеки, а командирів і начальників забезпечити та вимагати їх виконання.

“Військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, бережіть себе! Не приносьте горе в сім’ї, засмучуючи своїх рідних і близьких. Докладайте всіх зусиль для почуття гордості у них від результатів ваших самовідданих, професійних, ратних справ!”, – сказано в зверненні Хомчака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в середу, 13 травня, російсько-окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув і ще двоє отримали поранення.