На Донбасі заживо згорів боєць ЗСУ: ще один поранений. Фото загиблого

В результаті короткого замикання на Донбасі загорівся автомобіль, в якому знаходилися два бійця Збройних Сил України.

Старший солдат Юрій Горбик загинув на місці події, за життя іншого військовослужбовця борються лікарі – він отримав опіки всього тіла, повідомили на офіційній сторінці 53-й окремої механізованої бригади ЗСУ в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Юрій служить в нашій частині вже три роки, не одну ротацію знаходився в районі проведення операції ООС. Він був справжнім фахівцем, відповідальним військовослужбовцем і товаришем з великої літери. Нам його буде не вистачати", – відзначили в повідомленні.

Юрій Горбик facebook.com/53brigade

Як писав OBOZREVATEL раніше, ЗСУ жорстко покарали найманців Путіна на Донбасі, окупанти отримали масштабні втрати.