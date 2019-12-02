"Кіборг у штатському": на Донбасі заживо згоріла легендарна бабуся Марія. Чим вона запам'яталася

У понеділок, 2 грудня, стало відомо про трагічну загибель 79-річної жительки селища Опитне на Донбасі 79-річної Марії Горпинич, що стала легендою через свою патріотичну позицію.

"Кіборг у штатському", як прозвали стареньку, згоріла заживо в своєму будинку. Про це повідомляє фонд "Повернись живим" у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За попередніми даними, пожежа в будинку жінки трапилася через займання від гасової лампи або свічки. Рятувальники не змогли вчасно дістатися на місце НП через відсутність нормальної дороги.

На Донбасі загинула бабуся Марія Радіо Свобода

На Донбасі загинула бабуся Марія Радіо Свобода

На Донбасі загинула бабуся Марія Радіо Свобода

Жінка була однією 38 жителів, які відмовилися залишати свої будинки. У 2014 році вона втратила чоловіка, а в 2015 на її руках помер поранений терористами син, якого поховали в воронці від снаряда ворога поруч із будинком.

Горпинич або просто "бабуся Марія" стала легендою серед журналістів. Вона жила без електрики і під загрозою постійних обстрілів російських окупантів, проте до останнього залишалася на передовій і допомагала волонтерам.

У мережі залишили безліч коментарів зі словами скорботи і подяки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону вранці 19 листопада помер командир 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ полковник Євген Коростельов.

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