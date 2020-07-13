На Донбасі зав'язався серйозний бій між ЗСУ і "Л/ДНР": багато поранених, є вбиті

Внаслідок ворожих обстрілів російськими найманцями на Донбасі минулої доби, 12 червня, 5 українських військовослужбовців отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування. Щонайменше восьмеро окупантів було поранено и трьох убито.

Про це повідомили у ранковому зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook. Усіх українських захисників доправлено до медичних закладів та надано необхідну допомогу лікарів.

Усього збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Для придушення вогневих засобів противника наші оборонці оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна активність не залишиться безкарною. За даними розвідки, 12 липня українські військовослужбовці знищили 3 окупантів та щонайменше 8 поранили", – сказано у повідомленні.

Також, минулої доби збройні формування РФ зі сторони Спартака обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Противник використав артилерійські системи калібру 122 мм та 120-ти мм міномети. Внаслідок обстрілу один боєприпас розірвався на городі домогосподарства та ударною хвилею пошкодив вікна приватного помешкання. Ще один боєприпас влучив в дах будинку та не розірвався, але це призвело до часткового пошкодження покрівлі будівлі. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

Від початку поточної доби ворог один раз порушив режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї неподалік Кам’янки.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", – зазначили в ООС.

У штабі додали, що неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 152 мм, а по оборонцях Кримського двічі застосовував міномети 120-го калібру. Не було спокійно і поблизу Оріхового. Тут ворог, окрім 120-ти мм мінометів, використав ще й гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріляли загарбники і наших захисників біля населеного пункту Хутір Вільний, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Також за темної пори доби противник активізувався поруч Луганського. На цій ділянці фронту збройні формування РФ задіяли міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Авдіївки, ворог неодноразово відкривав вогонь з артилерійських систем 122-го калібру, 120-ти мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Біля Опитного агресор теж застосував 120-ти мм міномети та станкові протитанкові гранатомети. А захисників Мар’їнки, Кам’янки, Водяного і Новоселівки Другої противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як писав OBOZREVATEL, 11 липня, озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранення отримали троє українських захисників.