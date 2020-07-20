На Донбасі в зоні проведення бойових дій 20 липня загинув військовий Збройних сил України.

Про це повідомили на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facеbook. Російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників.

Так, поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю.

"На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення, не сумісне з життям", – сказано в повідомленні.

У штабі ООС висловили співчуття рідним загиблого та наголосили, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними.

На Донбасі загинув український військовий, – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 18 липня тричі обстріляли позиції Збройних сил України. Зокрема, вони вели вогонь по ділянці розведення сил і засобів № 3 Богданівка.