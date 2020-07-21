На Донбасі загинув український морський піхотинець: ім'я та фото героя

На Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув військовослужбовець окремого батальйону морської піхоти матрос Козій Артем Євгенович

Про це повідомили на сторінці Facebook 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Воїн отримав численні осколкові ураження і важкі поранення.

"Понад сім годин лікарі боролися за життя нашого морпіха, однак смерть виявилася сильнішою. Командування бригади і весь особовий склад морських піхотинців висловлює щирі співчуття родині загиблого", – сказано в повідомленні.

Артем Козій (Facebook 1-го окремого батальйону морської піхоти)

Козій був родом з Южноукраїнська Миколаївської області.

На Донбасі загинув український воїн (Facebook 36-ї окремої бригади морської піхоти)

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські збройні формування на Донбасі за минулу добу, 20 липня, 17 раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок їхніх обстрілів загинув український військовий, ще один отримав поранення.