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6 березня • оновлено в 19:51
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На Донбасі загинув один боєць ООС, іще четверо поранені

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Протягом доби, 6 березня, на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще четверо отримали поранення.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої загинув один український захисник і троє отримали поранення. Також в наслідок ворожих обстрілів поранено ще одого бійця.

Обстріли окупантів і підрив БМП: на Донбасі загинув один боєць, четверо – поранені

mil.gov.ua

Всього протягом доби збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по українських позиціях із забороненого мінських угодами озброєння – 120-мм і 82-мм мінометів. Також обстріли велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Терористи обстрілювали позиції ООС біля Авдіївки, Пісків та Зайцевого.

Обстріли окупантів і підрив БМП: на Донбасі загинув один боєць, четверо – поранені

Як повідомляв OBOZREVATEL, БМП з українським військовослужбовцями підірвався в районі села Кримське Новоайдарського району Луганської області.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС Збройні сили України
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
снова повстанци.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
еще много таких случаев будет...
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