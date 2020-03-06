Протягом доби, 6 березня, на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще четверо отримали поранення.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої загинув один український захисник і троє отримали поранення. Також в наслідок ворожих обстрілів поранено ще одого бійця.

mil.gov.ua

Всього протягом доби збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по українських позиціях із забороненого мінських угодами озброєння – 120-мм і 82-мм мінометів. Також обстріли велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Терористи обстрілювали позиції ООС біля Авдіївки, Пісків та Зайцевого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, БМП з українським військовослужбовцями підірвався в районі села Кримське Новоайдарського району Луганської області.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!