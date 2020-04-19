На Донбасі загадково помер російський найманець: з'явилося фото зрадника України

У мережі з'явилися фото терориста незаконного формування "ДНР" Олега Клюшніченка, який воював проти України і загинув на Донбасі.

Про це в Twitter написав український блогер з окупованих територій Necro Mancer. Судячи з публікацій в соціальних мережах, Клюшніченко загинув 9 квітня в районі населеного пункту Комінтерново, обставини загибелі вимагають уточнення.

"Клюшніченко Олег Вікторович. Перший армійський корпус ВС РФ (ДНР). Місце проживання – Донецьк. Народився 14/06/1977. Став "вантаж 200" 09/04/2020 в районі Комінтерново (окуповані Пікуза під Маріуполем). Обставини вимагають уточнення" , – написав блогер.

У профілі загиблого в соцмережах зазначено, що він народився в 1977 році в місті Донецьк, де і проживав.

Клюшніченко числиться в базі "Миротворця" бойовиком незаконних збройних формувань, точніше першої бригади "ДНР", яка воює на Старогнатівському плацдармі (між Донецьком і Маріуполем).

Як писав OBOZREVATEL, стало відомо про нові втрати російських окупаційних військ на Донбасі в період з 7 по 17 квітня. Загинули щонайменше шестеро терористів.