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19 квітня • оновлено в 23:41
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На Донбасі загадково помер російський найманець: з'явилося фото зрадника України

5.1т
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У мережі з'явилися фото терориста незаконного формування "ДНР" Олега Клюшніченка, який воював проти України і загинув на Донбасі.

Про це в Twitter написав український блогер з окупованих територій Necro Mancer. Судячи з публікацій в соціальних мережах, Клюшніченко загинув 9 квітня в районі населеного пункту Комінтерново, обставини загибелі вимагають уточнення.

"Клюшніченко Олег Вікторович. Перший армійський корпус ВС РФ (ДНР). Місце проживання – Донецьк. Народився 14/06/1977. Став "вантаж 200" 09/04/2020 в районі Комінтерново (окуповані Пікуза під Маріуполем). Обставини вимагають уточнення" , – написав блогер.

На Донбасі загадково помер російський найманець: з'явилося фото зрадника України

У профілі загиблого в соцмережах зазначено, що він народився в 1977 році в місті Донецьк, де і проживав.

На Донбасі загадково помер російський найманець: з'явилося фото зрадника України

Клюшніченко числиться в базі "Миротворця" бойовиком незаконних збройних формувань, точніше першої бригади "ДНР", яка воює на Старогнатівському плацдармі (між Донецьком і Маріуполем).

На Донбасі загадково помер російський найманець: з'явилося фото зрадника України

Як писав OBOZREVATEL, стало відомо про нові втрати російських окупаційних військ на Донбасі в період з 7 по 17 квітня. Загинули щонайменше шестеро терористів.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
СЛАВА ГЕРОЮ! ЕГО ИМЕНЕМ НАЗОВУТ ПРОСПЕКТ В КИЕВЕ!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Обстоятельства требуют выяснения ,понятно что скрипя зубами ВСУшным алкашам и ослам из ООС нужна хоть какая-то бровада, на фоне массовый потерь ВСУ.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
ВСУшные алкашам крыть свои потери нечем, вот и шастают по архивам ,
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