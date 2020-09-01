Станом на 30 серпня терористи на Донбасі 829 разів порушили новий режим припинення вогню, який почав діяти з 27 липня.

Про це йдеться у звіті Місії ОБСЄ. Зокрема, зафіксували 148 вибухів, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 12 освітлювальних ракет і 667 черг і пострілів.

З вечора 29 до вечора 30 серпня Місія нарахувала 60 порушень "тиші" в непідконтрольному Україні Луганську. Усі постріли назвали як навчання з бойовою стрільбою за межами зони безпеки.

Крім того, як передає штаб Операції Об'єднаних сил, 31 серпня зафіксували два факти порушення режиму "тиші" біля Водяного та Авдіївки. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Поранених чи загиблих українських військових від обстрілів бойовиків немає.

Нагадаємо, що домовленості, досягнуті 27 липня, забороняють відкривати будь-який вогонь без дозволу керівництва. У разі навмисного порушення режиму припинення вогню стосовно військовослужбовців Збройних сил можуть застосовувати дисциплінарні стягнення.

Терористи "Л/ДНР" регулярно порушують перемир'я: вони відкривають вогонь та інженерно обладнують свої позиції. Водночас провокативні обстріли не загрожують життю військових, тому вони вогонь у відповідь не відкривають.

Як писав OBOZREVATEL, від початку російської агресії на Донбасі в квітні 2014 року і до 10 серпня 2020-го Збройні сили України понесли безповоротні втрати в кількості 2 659 осіб. Ще 10 130 захисників отримали поранення, виконуючи свої службові обов'язки.

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