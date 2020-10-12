На Донбасі зафіксували 4 атаки "Л/ДНР" на ЗСУ

За минулу добу, 11 жовтня, озброєні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Поблизу населеного пункту Мар'їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська і Зайцеве – зі стрілецької зброї, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Крім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксували в районі населеного пункту Ломакине.

"З початку поточної доби, 12 жовтня, противник зробив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета і підствольного гранатомета в районі Авдіївки", – додали в штабі.

Ворожі постріли не становили загрози життю і здоров'ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Відомості з фронту за 11 жовтня. Пресслужба штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, під час дії режиму припинення вогню війська Росії в Донбасі не припинили посилювати бойові позиції і поповнення арсеналів. Джерела в зоні бойових дій повідомили про п'ять ознаках, які говорять про те, що в "Л/ДНР" готуються до війни, а не до миру.