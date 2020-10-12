На Донбасі зафіксували 4 атаки "Л/ДНР" на ЗСУ

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
3,5 т.

  • Ворог влаштував провокації поблизу Мар'їнки, майорських, Зайцеве і Ломакине

  • Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали

  • Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів не було

Війна на Донбасі

За минулу добу, 11 жовтня, озброєні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Поблизу населеного пункту Мар'їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська і Зайцеве – зі стрілецької зброї, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Крім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксували в районі населеного пункту Ломакине.

"З початку поточної доби, 12 жовтня, противник зробив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета і підствольного гранатомета в районі Авдіївки", – додали в штабі.

Ворожі постріли не становили загрози життю і здоров'ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Відомості з фронту за 11 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, під час дії режиму припинення вогню війська Росії в Донбасі не припинили посилювати бойові позиції і поповнення арсеналів. Джерела в зоні бойових дій повідомили про п'ять ознаках, які говорять про те, що в "Л/ДНР" готуються до війни, а не до миру.

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