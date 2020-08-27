МоваЯзык

Топтеми:

На Донбасі зафіксовано порушення перемир'я з боку "Л/ДНР" – штаб ООС

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
947

  • Збройні формування РФ 26 серпня один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

  • Обстріли зі стрілецької зброї зафіксували біля Мар'їнки

  • Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали

Обстріли в ООС

Обстріли в ООС. 112.ua

У середу, 26 серпня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації "Л/ДНР" один раз порушили режим припинення вогню.

Зокрема, кілька пострілів із стрілецької зброї прозвучало у Мар'їнки, повідомили в пресслужбі штабу Операції об'єднаних сил.

Ворожі провокації не несли загрози, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу ОС бойових втрат і поранень не було.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами", – відзначили в штабі.

Відомості із зони ООС за 26 серпня

Відомості із зони ООС за 26 серпня Штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що пишається дотриманням режиму тиші в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

УкраїнаВійна на ДонбасіООС
Поділитися в Facebook
  2. Суспільство