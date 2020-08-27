На Донбасі зафіксовано порушення перемир'я з боку "Л/ДНР" – штаб ООС

У середу, 26 серпня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації "Л/ДНР" один раз порушили режим припинення вогню.

Зокрема, кілька пострілів із стрілецької зброї прозвучало у Мар'їнки, повідомили в пресслужбі штабу Операції об'єднаних сил.

Ворожі провокації не несли загрози, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу ОС бойових втрат і поранень не було.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами", – відзначили в штабі.

Відомості із зони ООС за 26 серпня Штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що пишається дотриманням режиму тиші в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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