Окупанти в Донецьку намалювали графіті, яке нібито відображає "єднання Донбасу з Росією".

Про це повідомили ЗМІ, підконтрольні терористичному угрупованню "ДНР", опублікувавши відповідні фото. Так зване графіті було виконано в кольорах прапора країни-агресорки.

"На бетонних плитах набережної річки Кальміус з боку бульвару Шевченка художники нанесли нове графіті. Графіті виконано у вигляді напису Донбас – це Росія!". Букви нанесені в кольорах триколора Російської Федерації", – сказано в повідомленні.

Facebook Анатолія Штефана

"Композиція" терористів нібито приурочена до "Дня Росії".

Крім того, офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан повідомив, що в окупованому селищі Оленівка під Донецьком встановили знак з написом "Росія". Подібний знак також був встановлений в окупованій Горлівці.

"У Твіттері повідомляють про встановлення цього знака в окупованому нп. Оленівка Донецької обл. "Громадянська" війна яскраво представлена саме на цьому фото", – сказано в публікації.

У Донецьку намалювали графіті "єднання з Росією"

У Донецьку намалювали графіті "єднання з Росією"

Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму в Алушті розмістили банер до Дня Росії, де слово "Росія" написано з помилкою – з однією літерою "с".