"Громадянська" війна?" На Донбасі встановили знаки "єднання з Росією"

Окупанти в Донецьку намалювали графіті, яке нібито відображає "єднання Донбасу з Росією".
Про це повідомили ЗМІ, підконтрольні терористичному угрупованню "ДНР", опублікувавши відповідні фото. Так зване графіті було виконано в кольорах прапора країни-агресорки.
"На бетонних плитах набережної річки Кальміус з боку бульвару Шевченка художники нанесли нове графіті. Графіті виконано у вигляді напису Донбас – це Росія!". Букви нанесені в кольорах триколора Російської Федерації", – сказано в повідомленні.
Facebook Анатолія Штефана
"Композиція" терористів нібито приурочена до "Дня Росії".
Крім того, офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан повідомив, що в окупованому селищі Оленівка під Донецьком встановили знак з написом "Росія". Подібний знак також був встановлений в окупованій Горлівці.
"У Твіттері повідомляють про встановлення цього знака в окупованому нп. Оленівка Донецької обл. "Громадянська" війна яскраво представлена саме на цьому фото", – сказано в публікації.
У Донецьку намалювали графіті "єднання з Росією"
У Донецьку намалювали графіті "єднання з Росією"
Facebook Анатолія Штефана
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму в Алушті розмістили банер до Дня Росії, де слово "Росія" написано з помилкою – з однією літерою "с".
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