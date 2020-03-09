На Донбасі воюють штрафники з Далекого Сходу – Асєєв

На Донбасі воюють кадрові військові з Далекого Сходу, для яких "Л/ДНР" служить свого роду засланням за якісь неправомірні дії.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній військовополонений Станіслав Асєєв. За його словами, там їх називають штрафниками, але при цьому обіцяють житло і соціальні гарантії за місцем прописки (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Росіяни на Донбасі займають вертикаль в армійському корпусі від посади заступника міністра "МГБ" і вище. Як правило, це штрафники з Далекого Сходу. У них навіть відповідні позивні – кореєць, китаєць. Це ті, хто проштрафилися в РФ, їх відправляють на Донбас, як на заслання. При цьому обіцяють соціальні гарантії і квартири на Далекому Сході", – розповів Асєєв.

Російські військові на Донбасі

Відносно кадрових військових, за словами журналіста, то вони знаходяться в складі двох батальйонів "ДНР". Таких бригад, як було на початку війни в 2014 році, Росія вже не тримає.

"В цьому немає ніякого сенсу. Російські військові там просто дислоковані, щоб закрити можливий прорив ВСУ, поки не прибудуть основні частини з боку РФ. Їх просто тримають там як резерв. Так що ні до якого прориву в Україну терористи не готові", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Станіслав Асєєв говорив, що на Донбасі ненавидять звичайних росіян, а ось президента РФ Володимира Путіна вважають великою людиною і одним з найсильніших лідерів планети.

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