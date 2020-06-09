На Донбасі відновлять роботу КПВВ: де та як пропускатимуть

Починаючи з 10 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі частково відновлять роботу КПВВ.

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Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в’їзду-виїзду для автомобільного та пішого сполучення триватиме щоденно з 11:00 до 14:00.

Зокрема, передбачено такі коридори:

для автомобільного сполучення через КПВВ "Мар’їнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове";

для пішого сполучення через КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар".

"Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію громадянам проводитиметься температурний скринінг. Обов'язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки", – попередили у повідомленні.

КПВВ на Донбасі delo.ua

Крім того, для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України №392 від 20 травня.

Пріоритет на перетин лінії розмежування надається громадянам:

за наявності причин соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтверджувальних документів);

які їдуть для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та особам, які їх супроводжують (у разі пред'явлення сертифікату та запрошення-перепустки).

У штабі ООС наголосили, що громадяни, які перетинатимуть лінію розмежування для участі у складанні ЗНО та особи, які їх супроводжують, будуть звільнені від заходів обов'язкової самоізоляції чи обсервації.

Пропуск решти осіб здійснюватиметься після оформлення громадян пріоритетної категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука висловив думку, що контроль, який планують здійснювати на КПВВ уздовж лінії розмежування на Донбасі, не може гарантувати нерозповсюдження коронавірусу.

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