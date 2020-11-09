На Донбасі відновили пропуск через всі КПВВ: як будуть працювати

З вівторка, 10 листопада, на Донбасі в районі проведення ООС відновлять роботу всі КПВВ.

Як повідомляє в Facebook пресцентр ООС, пропуск людей і авто буде відбуватися щодня з 08:00 до 18:00.

"Починаючи з 8:00 10 листопада, відповідно до рішення командувача Об'єднаних сил, у всіх КПВВ в районі проведення операції Об'єднаних сил відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що роботу відновили на території Донецької області через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка", "Майорське", а в Луганській області – через КПВВ "Станиця Луганська" і новостворені контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя" і " Золоте ".

"При в'їзді на підконтрольну уряду України територію буде проводитися температурний скринінг громадян. Обов'язковою умовою також є знаходження в захисній масці (респіраторі) і дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеною розмітки", – відмічено в інформації.

Крім того, для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ТКГ погодили відкриття двох пунктів пропуску на Донбасі.