На Донбасі відкрилися всі КПВВ. Фото

У вівторок, 10 листопада, всі контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) в Донецькій і Луганській областях почали роботу.

Про це в Facebook повідомляють пресслужби Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій.

"Всі КПВВ Луганщини почали роботу о 8:00. Так, на КПВВ в Золотому, Станиці Луганській і Щастя почався пропуск людей через лінію розмежування з підконтрольною української влади території о 8:00", – відмічено в повідомленні.

Перетин громадян і транспортних засобів буде відбуватися щодня з 8:00 до 16:00.

В інформації від Донецької ОДА вказано, що КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка", "Майорське" в Донецькій області також почали роботу о восьмій ранку 10 листопада. Пропускні операції будуть проводитися щодня у вказаний вище час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська делегація в ТКГ заявила, що Росія намагалася зірвати відновлення роботи КПВВ на Донбасі.