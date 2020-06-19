На Донбасі від кулі снайпера загинув український воїн: названо ім'я

На Донбасі в результаті снайперського вогню 18 червня загинув старший солдат Богдан Коваленко з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Про це в п'ятницю, 19 червня, повідомило "Суспільне" з посиланням на слова голови Нововодолазької ОТГ, що на Харківщині, Олександра Єсіна. Трагедія сталася 18 червня близько 22:00.

"Сьогодні його тільки доставлять в морг до Костянтинівки (Донецька область), а завтра, може, тільки привезуть сюди. Він все життя жив в Новій Водолазі. Є у нього батько. Мати в минулому році померла. І є бабуся", – сказав Єсін .

Богдан Коваленко народився 2 січня 1998 року в селищі Нова Водолага Харківській області. У 2017 році його призвали на військову службу за контрактом.

Був навідником-оператором 2-го розвідувального взводу 1-го механізованого батальйону військовій частині А-0693.

За словами Єсіна, селищна рада допоможе родині з витратами на поховання, частину покриє Міноборони України. Він також додав, що за кошти місцевого бюджету планують встановити пам'ятний знак і меморіальну дошку.

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