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На Донбасі вибухає склад боєприпасів: оголошена екстрена евакуація

13.1тЧитати новину російською

У селищі Стара Миколаївка Донецької області через обстріл російськими найманцями 24 травня оголосили евакуацію.

Під час обстрілу окупанти цілилися в склади з боєприпасами. Про це повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації на сторінці в Facebook.

"Мешканці розповідають, що було близько 10-12 "прильотів" мін. Можливо, вони корегували вогонь з повітря, цілячись в склад боєприпасів. Один з "прильотів" виявився влучним - снаряди почали вибухати", - пояснили в прес-службі.

У Старій Миколаївці проживає близько 700 чоловік. Співробітники ДСНС і поліції обходили двори селища, щоб дізнатися, кому потрібна евакуація. Станом на 11 ранку евакуйовано 20 осіб, серед них - 11 дітей.

Повідомляється також, що постраждалих серед цивільних осіб немає.

Як повідомляє російське видання "РИА Новости", терорист Едуард Басурін заявив, що "ДНР" не має відношення до вибуху на складі боєприпасів.

Як писав OBOZREVATEL, російсько-окупаційні війська на Донбасі 24 травня 36 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів відкривали вогонь з артилерії і мінометів.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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