На Донбасі цивільний підірвався на гранаті і загинув – ОБСЄ

У Сєвєродонецьку Луганської області через вибух ручної гранати в підвалі багатоквартирного будинку загинув 53-річний чоловік.

Трагедія сталася ще 14 жовтня, говориться в звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ за 29 жовтня.

Так, 27 жовтня 50-річна дружина загиблого розповіла спостерігачам СММ, що її чоловік загинув в результаті детонації пристрою, з яким він працював у підвалі.

Розтин показав, що цивільний помер від отриманих травм і крововтрати.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні (Австрія) обговорять порушення режиму тиші на Донбасі, в результаті якого був поранений військовий ЗСУ.