На Донбасі три роки не видавали "бебі-бокси": з'явилася інструкція, як отримати грошима

Серед усіх регіонів України тільки в Донецькій області породіллям не видали жодного "бебі-боксу" з 2018 року, коли ця програма запрацювала на державному рівні.

Про це повідомило ТСН.ua. Місцеві жителі підтвердили, що на підконтрольній Україні території не видають ані "пакунків малюка", ані грошової компенсації.

У Донецькій ОДА пояснили, що залишилися без "бебі-боксів", тому що не уклали Проєктні угоди на їх отримання з ООН, що було передбачено Постановою уряду про "пакети малюка".

"Облдержадміністрацією протягом 2018-2019 років направлялись листи із зауваженнями і пропозиціями про внесення відповідних змін, ухвалення яких дозволило б підписати Проєктну угоду і реалізувати пілотний проєкт "пакунок малюка". Але в зв'язку з браком підстав для підписання і наявністю в Угоді питань, які викликають сумніви щодо можливості їх вирішення в запропонований спосіб, Проєктну угоду не було підписано", – пояснили в ОДА.

Виплату ж компенсації жителям Донецької області, які залишилася без "бебі-боксів" ще в 2018-19 роках, не робили через блокування виділення бюджетних коштів Міністерством фінансів.

І тільки в 2020 році Донецька ОДА ввела виплату грошової допомоги особам, які проживають на підконтрольній території та у яких народилися діти з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року, за рахунок обласного бюджету.

В облдержадміністрації уточнили, що виплати почали вже з липня 2020 року в розмірі 3250 гривень на одну дитину (саме стільки коштував "бебі-бокс" в 2018-2019 роках).

"За повідомленням Міністерства соціальної політики з урахуванням інформації, отриманої від організації-постачальника "бебі-боксів", фактична середня вартість "пакунка малюка" за період з 01.09.2018 по 31.12.2019 становить 3250 гривень без урахування оплати послуг на формування, упаковку, доставку та інші послуги. З огляду на зазначене, розмір матеріальної допомоги встановлено в 3250 гривень на одну дитину", – наголосили в Донецькій ОДА.

Як отримати компенсацію

Щоб отримати грошову компенсацію за "бебі-бокси" жителям Донецької області, які в 2018-2019 роках їх не отримали, необхідно:

написати в довільній формі заяву із зазначенням поточного рахунку в установі банку і номеру мобільного телефону;

звернутися з цією заявою в управління соціального захисту населення (за зареєстрованим місцем проживання чи за місцем фактичного проживання);

разом із заявою подати в управління соцзахисту копію свідоцтва про народження дитини.

Термін прийому документів на отримання компенсації за "пакунок малюка" – до 9 грудня 2020 року.

А ось як і коли компенсують "бебі-бокси" донецьким породіллям, у яких діти з'явилися в цьому році, поки невідомо. У Мінсоцполітики пообіцяли якнайшвидше вирішити це питання у всіх регіонах України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністерство соціальної політики України ініціює виплату грошової компенсації вартості "пакунку малюка" на дітей, які народилися в 2020 році і не отримали його.