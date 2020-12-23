На Донбасі трагічно загинула молода військова ЗСУ. Фото і подробиці

Борис Бондар Суспільство 00:01, 24.12.2020 Оновлено: 00:47, 24.12.2020

На Донбасі в зоні проведення операції об'єднаних сил 19 грудня в автокатастрофі загинула старший солдат Салахутдінова Олена Миколаївна.

Про це повідомили в Facebook 37-го окремого мотопіхотного батальйону. Загиблій було 35 років.

"У Олени залишився маленький син, якого вона любила найбільше і віддано боролася за його щасливе майбутнє в звільненій від російського загарбника країні", – сказано в повідомленні.

Захисницю поховали 22 грудня з усіма військовими почестями.

В автокатастрофі загинула старший солдат Салахутдінова
Facebook
У жінки залишився маленький син
Facebook
Прощання і похорон пройшли 22 грудня
Facebook

Смертельна ДТП сталося на трасі Дмитрівка-Донське-Вільний.

Смертельна ДТП
Нацполіція

Автомобіль, яким керував 36-річний чоловік, в'їхав в дерево і перекинувся. Водій і два пасажири отримали травми. А ось Салахутдінова в результаті отриманих травм померла.

З Салахутдінова попращалісь 22 грудня
Facebook
Салахутдінова поховали з усіма почестями
Facebook
Олена Салахутдінова
Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 5 грудня, в районі селища Смолянинове на Луганщині в ДТП загинув сержант поліції, боєць батальйону Луганськ-1. Ще троє постраждалих були доправлені до лікарні. Боєць повертався додому зі служби.

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