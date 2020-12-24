На Донбасі трагічно загинула молода військова ЗСУ. Фото і подробиці

На Донбасі в зоні проведення операції об'єднаних сил 19 грудня в автокатастрофі загинула старший солдат Салахутдінова Олена Миколаївна.

Про це повідомили в Facebook 37-го окремого мотопіхотного батальйону. Загиблій було 35 років.

"У Олени залишився маленький син, якого вона любила найбільше і віддано боролася за його щасливе майбутнє в звільненій від російського загарбника країні", – сказано в повідомленні.

Захисницю поховали 22 грудня з усіма військовими почестями.

Смертельна ДТП сталося на трасі Дмитрівка-Донське-Вільний.

Автомобіль, яким керував 36-річний чоловік, в'їхав в дерево і перекинувся. Водій і два пасажири отримали травми. А ось Салахутдінова в результаті отриманих травм померла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 5 грудня, в районі селища Смолянинове на Луганщині в ДТП загинув сержант поліції, боєць батальйону Луганськ-1. Ще троє постраждалих були доправлені до лікарні. Боєць повертався додому зі служби.