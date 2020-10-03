На Донбасі терористи влаштували обстріл з гранатомета

Юрій Сергієнко Суспільство 19:58, 3.10.2020 Оновлено: 20:01, 3.10.2020

Збройні формування Росії 3 жовтня відкрили неприцільний вогонь недалеко від Мар'їнки Донецької області.

Обстріл вівся з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Вогонь вівся в районі Мар'їнки.
Liveuamap.com

Бойових втрат і поранень з боку українських військовослужбовців немає. Зазначається, що воїни ЗСУ продовжують дотримуватися режиму припинення вогню.

На решті території проведення ООС спостерігалася тиша. "Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об'єднаних сил", – підкреслили в штабі.

Facebook штабу ООС.
Facebook штабу ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування РФ 2. жовтня чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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