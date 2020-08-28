Терористи "Л/ДНР" на Донбасі минулої доби, 27 серпня, один раз порушили режим припинення вогню, здійснивши неприцільні постріли.

Як зазначили у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook, вогневі провокації із підствольного та ручного протитанкового гранатометів були зафіксовані у районі Авдіївки. Вони не несли загрози життю українських військових, тому вони вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, немає. Від початку поточної доби, 28 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

У штабі додали, що 27 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. "Наші військовослужбовці дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", – сказано у повідомленні.

"Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", – підсумували в ООС.

На Донбасі терористи обстріляли ЗСУ з гранатометів – штаб ООС Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

У Telegram-каналі "Анатолій Штірліц" офіцер ЗСУ Анатолій Штефан уточнив втрати окупантів. Вони склали дві особи.

"Безповоротні (200) – 1 (1-7 омсбр, не бойовий, зупинка серця). Санітарні (300) – 1 (1-3 омсбр, не бойовий, підрив на НВП). Додатково інформація уточнюється", – написав він.

На Донбасі терористи обстріляли ЗСУ з гранатометів – штаб ООС Анатолий Штирлиц / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що пишається дотриманням режиму тиші в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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