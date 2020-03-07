На Донбасі спалахнули масштабні бої: у України втрати

У п'ятницю, 6 березня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український захисник, ще четверо військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли в ООС Главком

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи чотири рази стріляли поруч з Авдіївкою і поблизу Пісок.

Ще один ворожий обстріл був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме недалеко від населеного пункту Зайцеве. Там з міномета калібру 82 мм ворог випустив 6 мін, 4 постріли з станкового протитанкового гранатомета, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Карта mediarnbo.org

"Вчора, 6 березня, в результаті підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще троє військовослужбовців отримали бойове ураження. Також в результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Донбасі від мінно-вибухової травми помер лейтенант Збройних сил України Дмитро Борисович Фірсов з позивним "Фірс".

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