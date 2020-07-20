На Донбасі спалахнули бої, є вбиті і багато поранених, – ООС

Війська Росії на Донбасі 19 липня 17 разів обстріляли позиції Збройних сил України. При цьому, за даними розвідки, українські захисники знищили одного та поранили шістьох загарбників.

Як зазначили у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил, втрат серед українських військових немає. Ворог обстріляв наші позиції використовуючи заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили противника припинити свою злочинну активність", – наголосили в ООС.

Так, по захисниках Луганського ворог 5 разів відкривав вогонь, щораз змінюючи калібр на все більший – артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв українських захисників біля Водяного – ворог використовував гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю. Поблизу Старогнатівки та Лебединського окупанти задіяли великокаліберні кулемети. А по українських воїнах біля Талаківки загарбники неодноразово відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Ще один факт ворожої активності з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відмічено у передмісті Авдіївки.

"Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли. За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили шістьох загарбників", – сказано у повідомленні.

Від початку поточної доби, 20 липня, збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

"За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", – підсумували в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 18 липня тричі обстріляли позиції Збройних сил України. Зокрема, вони вели вогонь по ділянці розведення сил і засобів №3 Богданівка.