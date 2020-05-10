На Донбасі розв'язалися криваві бої: в окупантів втрати

Протягом доби 9 травня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі російські окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню і отримали рішучу відповідь від ЗСУ.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що втрат серед українських захисників не було. За даними розвідки, військовослужбовці знищили одного російського окупанта і ще чотирьох поранили.

Уточнені дані з приводу втрат терористів оприлюднив на своїй сторінці у Twitter і офіцер ЗСУ Сергій Нещадим. "Протягом 09.05 втрати "орків" склали: "200" – 1 (4 омсбр 2 АК); "300" – 4 (3 – 4 омсбр 2 АК та 1 – 9 омсп 1 АК). Водночас за 08.05 втрати "орків" додатково склали 2 особи, 1 –"200" та 1 –"300" зі складу 11 омсп 1 АК", – розповів захисник.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі УНН

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

противник обстріляв наші позиції поблизу Кам'янки та Водяного з 82 мм мінометів.

Біля Красногорівки і Опитного окупанти застосували гранатомети різних систем.

Неподалік від Павлополя ворог двічі вів вогонь по наших позиціях із мінометів 82-го калібру, використавши 22 міни, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Околиці Широкиного, Славного і двічі Старогнатівки російські найманці обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік від Новотроїцького противник застосовував міномети 82-го калібру і станкові протитанкові гранатомети.

"На всі обстріли наших позицій підрозділи Об'єднаних сил дали противнику результативну і вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність", – зазначили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

біля Хутора Вільного російські найманці відкривали вогонь із 120 мм і 82 мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік від Кримського ворог випустив 10 мін 120-го калібру, а також застосовував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Позиції Об'єднаних сил поруч із Новотошківським окупанти обстріляли двічі з 82 мм мінометів і протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Трьохізбенки противник вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а біля Оріхового застосував протитанковий ракетний комплекс.

Як писав OBOZREVATEL раніше, російські військові 9 травня підло ударили по ЗСУ і нарвалися на відповідь.