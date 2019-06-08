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На Донбасі розгорнулися важкі бої: терористи пішли в атаку

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Окупаційні підрозділи Російської Федерації обстріляли позиції українських військових у зоні проведення ООС з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляється на сторінці Операціїї обєднанних сил у Facebook, окупанти вели вогонь з населених пунктів Саханка та Веселе.

"Окупанти прицільно вели вогонь зі 122 мм артилерії, гармат та танків по нашим позиціям в районі населених пунктів Водяне та Лебединське. Противник випустив понад 120 снарядів 122 мм ствольної артилерії та близько 28 танкових снарядів", – пише прес-штаб ООС.

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Обстріли українських військових

Обстріли українських військових

ООС

На Донбасі розгорнулися важкі бої: терористи пішли в атаку

Також з важкого озброєння були обстріли і на Горлівському напрямку.

"Окупанти вели вогонь зі 120 та 80 мм мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецького озброєння" – сказано в повідомленні.

На Донбасі розгорнулися важкі бої: терористи пішли в атаку
На Донбасі розгорнулися важкі бої: терористи пішли в атаку

Повідомляється, що ВСУ дали адекватну відповідь на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрати ворога уточнюються.

На щастя, внаслідок обстрілів загиблих серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними очевидців, бої стали дуже інтенсивними після 11:00. Вони тривають майже весь день, передає видання Donbass.ua

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"Близько 11.20 почали працювати три 122-мм гармати путінських на півночі Горлівки".

Після 12:00 ВСУ почали давати відповідь вогонь. Працювала артилерія.

"Горлівка. З 12.00 пішла ответка ВСУ. Правда одночасно і прильоти тривали".

"Горлівка. 13:44. Нехарактерні для цього часу доби близькі бабах, поодинокі, з великим інтервалом".

"14:05. Приліт как-будто в стороні Гольма".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендельзаявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.

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Україна
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