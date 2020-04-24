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24 квітня • оновлено в 18:39
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На Донбасі – російська армія: терорист "ДНР" зробив публічне визнання. Відео

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Бойовик "ДНР" Олександр Жучковський визнав наявність на Донбасі російської армії.

Відповідний пост він опублікував в соцмережі, повідомив блогер Денис Казанський на своєму каналі в YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Олександр Жучковскій: на Донбасі –російська армія

Олександр Жучковскій: на Донбасі –російська армія

"Насправді народного ополчення на Донбасі вже давно немає. Це, хоч і погано організована, але армія. Точніше частина російської армії", – призводить він його цитату.

Бойовик заявив, що як такої "армії ДНР" не існує і тепер він буде говорити не про "ополчення Донбасу", а про російську армію.

"Армії ДНР як такої не існує, як не існує "армії Москви" або "армії Ростовської області". Ті, хто всерйоз говорить про "незалежній республіці", "армії", або, прости Господи, "зовнішній політиці" ДНР – сепаратисти . Тому відтепер в повідомленнях, пов'язаних з військовими справами, я буду говорити не про "ополченні Донбасу", а про російську армію. Щоб донецькі функціонери не нервувати (почнуться наїзди, що я пишу про присутність армії РФ в ДНР), я буду писати не "російська", а "російська армія"", – додав Жучковський.

На Донбасі – російська армія: терорист "ДНР" зробив публічне визнання

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казанський навів заяву засновника "ДНР" Олександра Бородая, який сказав, що без підтримки Путіна ніяких "ДНР" і "ЛНР" не існували б, і що все "ополченці" зобов'язані Путіну життям, так як він їх врятував своїми діями в 2014 році.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор терористи "ДНР"
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Он имел в виду несколько иное, чем присутствие в Донбассе регулярной российской армии. Он хотел сказать, что народное ополчение считает себя частью российской армии, поскольку ДHP - часть России. Но кое-кому позарез надо найти в Донбассе российскую армию. Первый случай в истории, когда наличие в регионе чьей-либо армии никак не могут доказать :-)
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А фото, видео будет, или он телефон в болоте утопил? )))
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