На Донбасі – російська армія: терорист "ДНР" зробив публічне визнання. Відео

Бойовик "ДНР" Олександр Жучковський визнав наявність на Донбасі російської армії.

Відповідний пост він опублікував в соцмережі, повідомив блогер Денис Казанський на своєму каналі в YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Олександр Жучковскій: на Донбасі –російська армія

"Насправді народного ополчення на Донбасі вже давно немає. Це, хоч і погано організована, але армія. Точніше частина російської армії", – призводить він його цитату.

Бойовик заявив, що як такої "армії ДНР" не існує і тепер він буде говорити не про "ополчення Донбасу", а про російську армію.

"Армії ДНР як такої не існує, як не існує "армії Москви" або "армії Ростовської області". Ті, хто всерйоз говорить про "незалежній республіці", "армії", або, прости Господи, "зовнішній політиці" ДНР – сепаратисти . Тому відтепер в повідомленнях, пов'язаних з військовими справами, я буду говорити не про "ополченні Донбасу", а про російську армію. Щоб донецькі функціонери не нервувати (почнуться наїзди, що я пишу про присутність армії РФ в ДНР), я буду писати не "російська", а "російська армія"", – додав Жучковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казанський навів заяву засновника "ДНР" Олександра Бородая, який сказав, що без підтримки Путіна ніяких "ДНР" і "ЛНР" не існували б, і що все "ополченці" зобов'язані Путіну життям, так як він їх врятував своїми діями в 2014 році.

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