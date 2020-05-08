На Донбасі різко зросла кількість жертв серед цивільних: в ООН озвучили тривожну статистику

З початку травня на сході України збільшилась кількість жертв серед цивільних людей, які загинули або були поранені внаслідок ворожих обстрілів.
Про це заявила голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матільда Богнер, яку цитує представництво ООН. За її словами, йдеться про 11 нових випадків – один загиблий і шестеро поранених у результаті артилерійських обстрілів і обстрілів із легких озброєнь і стрілецької зброї, один поранений у результаті мінного інциденту, і один загиблий та двоє поранених у результаті поводження з вибухонебезпечним залишком війни.
Сюди входять також інциденти в Золотому (Луганська область) 2 травня і Олександрівці (Донецька область) 4 травня, коли в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь були поранені чотири дівчинки (одна 2010 р.н. і троє – 2013 р.н.).
"Найбільшою мірою мій заклик спрямований до керівництва Операції об'єднаних сил ЗСУ, оскільки всі нові випадки загибелі або поранення цивільних осіб, зафіксовані Місією в травні, мали місце на території, що контролюється самопроголошеними "республіками". За відсутності стійкого припинення вогню також критично важливо, щоб сторони не розміщували свої позиції, озброєння і військовий персонал у житлових районах", – зазначила вона.
Вона наголосила, що 7 травня місія отримала повідомлення про вісім нових випадків поранень цивільних осіб.
Якщо ця інформація підтвердиться, загальна кількість жертв серед цивільних осіб за період з 1 січня по 7 травня 2020 року сягне 65, що перевищить більш ніж на третину кількість жертв за аналогічний період 2019 року. Серед усіх жертв із січня – десятеро дітей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня російські окупанти на Донбасі вкотре порушили мирні домовленості та поранили одного воїна ЗСУ.
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