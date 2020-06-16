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На Донбасі ракетою ліквідували ворожого снайпера: ЗМІ оприлюднили відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
4,9 т.
На Донбасі ракетою ліквідували ворожого снайпера: ЗМІ оприлюднили відео

У ЗМІ з'явився запис, як українські військовослужбовці на Донбасі ліквідували російського снайпера.

Він був знищений керованою ракетою. Відповідне відео у Twitter опублікував "Цензор.Нет" (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"Українські воїни керованою ракетою знищили російського снайпера на Донбасі. Той момент, коли набрид російський снайпер, який ховався в будинку", – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як ракету випустили по будівлі, де засів ворог, і вона влучила точно в ціль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Збройні сили України завдали потужного удару по складу боєприпасів окупантів на Донбасі та знищили його.

УкраїнаВійна на ДонбасіООСЗбройні сили України
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  1. /Суспільство