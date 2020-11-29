На Донбасі зникли безвісти десятки воїнів ЗСУ: з'ясувалося, на що можуть розраховувати сім'ї

За даними ЗСУ, військовослужбовців, які зникли безвісти, нині 69 осіб, а члени їхніх сімей отримують грошове забезпечення військовослужбовця.

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" розповіла Наталія Зарецька, керівник офісу Уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.

"Що стосується цифр – військовослужбовців, які зникли безвісти, за даними ЗСУ, нині 69. Це, враховуючи випадки, коли ідентифікація останків відбулася, але родичі не визнають цього факту. Така проблема є, але кожен випадок такої незгоди – це своя унікальна історія.

Кількість може коливатися в обидва боки. Якщо є нові дані про зниклих – перелік поповнюється, коли відбулася ідентифікація і члени сімей визнали результати експертизи, процедуру завершено і список скорочується. Загальний облік зниклих безвісти (військових і цивільних) веде СБУ. Об’єднаний центр із координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місцеперебування безвісти зниклих у районі проведення ООС має зведену інформацію, найбільш повну", – сказала Наталія Зарецька.

Вона зауважила, що члени сімей зниклих безвісти військовослужбовців отримують грошове забезпечення військовослужбовця.

"Члени сімей зниклих безвісти військовослужбовців отримують грошове забезпечення військовослужбовця. А це й зарплата, і нарахування за перебування в зоні бойових дій. У військового, виходить, не закрите бойове розпорядження й проводяться відповідні нарахування. Не хочу, щоб це було сприйнято якось неправильно, але від факту зникнення людини нічого не міняється, грошове забезпечення й далі надходить. Щодо визнання й невизнання (родичами зниклих безвісти смерті своїх рідних. – Ред) … пропоную не робити узагальнень. У кожному конкретному кейсі своя історія. У випадках, які ми аналізували (зараз говорю як психологиня) – ми чітко бачили нерозуміння, непорозуміння між людьми. У військових на руках пакет документів, які свідчать, що людину ідентифіковано серед загиблих, а члени родини не готові визнавати цей факт. Так ситуація виглядає зовні", – пояснили Зарецька.

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