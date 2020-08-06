На Донбасі прогриміли 45 вибухів: ОБСЄ заявили про порушення перемир'я
Перемир'я на Донбасі порушили понад 250 разів, – ОБСЄ.
Після домовленості Тристоронньої контактної групи про початок перемир'я на Донбасі з 27 липня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення.
Про це йдеться в звіті місії. У тому числі було 45 вибухів, 201 постріл зі стрілецької зброї, а також запуски сигнальних ракет.
Зокрема, там відзначили, що за останню добу в Донецькій області зафіксували три порушення режиму тиші, а в Луганській – два порушення.
"На кінець звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 251 порушення режиму припинення вогню, обидва в Донецькій і Луганській областях, в тому числі 45 вибухів, два снаряди в польоті, три освітлювальні ракети і 201 чергу і постріл зі стрілецької зброї", – йдеться в документі.
Як писав OBOZREVATEL:
режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Домовленості про нього були досягнуті 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) в форматі відеоконференції.
Втім, російські окупаційні війська відразу порушили режим тиші і протягом 27 липня тричі обстріляли позиції ВСУ на Донбасі.