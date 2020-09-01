На Донбасі посилили карантин і обмежили в'їзд в зону ООС

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з 1 вересня посилили заходи з профілактики поширення коронавірусу.

Таке рішення прийняв командувач ОС в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Зокрема, з боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей обмежили перетин лінії проведення операції ОС для громадян, які не мають відповідних документів, визначених у районі проведення ООС.

Також продовжено контроль перевізників і цивільного населення за дотриманням правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту та за іншими обмеженнями введених урядом.

Відносно військовослужбовців операції ОС посилені вимоги дотримання ними обмежувальних заходів, уникнення контактів особового складу з військовослужбовцями інших частин і цивільним населенням.

На місцях несення служби, контрольно-пропускних пунктах, об'єктах життєдіяльності особового складу введено обов'язкове проведення щоденної дезінфекції. А також обов'язкове використання особовим складом захисних масок і дотримання соціальної дистанції.

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