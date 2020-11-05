На Донбасі поранили українського воїна: гранати скидали з повітря

5 листопада внаслідок скидання з ворожого БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець одного з українських військових з’єднань.

Про це повідомила українська делегація для участі в ТКГ на своїй сторінці у Facebook.

Пораненому надали кваліфіковану медичну допомогу, стан його здоров’я задовільний.

"За допомогою координаційного механізму українською стороною СЦКК було встановлено режим тиші та направлено письмову ноту до СММ ОБСЄ", – говориться в повідомленні.

Українська делегація зазначила, що ситуація на фронті має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями. Тож виникають "сумніви, чи здатне взагалі керівництво РФ виконувати взяті на себе зобов'язання", наголосили в українській делегації.

Бойовики поранили українця Facebook Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі"

За узагальненими даними пресслужби ООС, станом на 17:00 від початку доби, 5 листопада, збройні формування РФ та її найманці 8 разів порушили мирні домовленості.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Старогнатівки противник застосував стрілецьку зброю. На ділянках неподалік Водяного ворог зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 мм. Окрім того, неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ще одне порушення зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Попасної. Тут ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.

Противник на Донбасі 8 разів порушив режим тиші Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинули сержант Бондарюк Володимир Володимирович і старший сержант Старостін Михайло Григорович. Бойовики обстріляли позиції українських військових приблизно опівночі 29 жовтня поблизу Водяного на Донеччині.