На Донбасі поранили українського воїна: гранати скидали з повітря

5 листопада внаслідок скидання з ворожого БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець одного з українських військових з’єднань.

Про це повідомила українська делегація для участі в ТКГ на своїй сторінці у Facebook.

Пораненому надали кваліфіковану медичну допомогу, стан його здоров’я задовільний.

"За допомогою координаційного механізму українською стороною СЦКК було встановлено режим тиші та направлено письмову ноту до СММ ОБСЄ", – говориться в повідомленні.

Українська делегація зазначила, що ситуація на фронті має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями. Тож виникають "сумніви, чи здатне взагалі керівництво РФ виконувати взяті на себе зобов'язання", наголосили в українській делегації.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинули сержант Бондарюк Володимир Володимирович і старший сержант Старостін Михайло Григорович. Бойовики обстріляли позиції українських військових приблизно опівночі 29 жовтня поблизу Водяного на Донеччині.