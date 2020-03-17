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17 березня • оновлено в 18:25
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На Донбасі поранено двох бійців ЗСУ

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Збройні формування Росії 17 березня завдали ударів по позиціях Збройних сил України в районі Новотошківського Луганської області із забороненої мінських угодами артилерії, поранивши двох військовослужбовців.

Бійців, які отримали осколкові поранення, евакуювали у військовий шпиталь, де їм надали медичну допомогу. Стан їхнього здоров'я задовільний, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Випустили 15 мін: терористи поранили двох бійців ЗСУ на Донбасі

112.ua (ілюстративне фото)

Зазначається, що всього противник випустив 15 мін з 82-мм мінометів. Підрозділи ООС завдали удару у відповідь по ворогу.

Обстановка в зоні ООС станом на 17 березня

Обстановка в зоні ООС станом на 17 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL , 16 березня терористи обстріляли позиції українських військовослужбовців в районі Песков з 82-мм мінометів. Один боєць отримав поранення.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України
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