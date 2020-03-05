На Донбасі помер терорист "Кеп": з'явилося фото зрадника України

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі помер терорист "ДНР" Олександр Деменко з позивним "Кеп".

Про це у своєму каналі у Telegram написав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото вбитого (щоб подивитися доскрольте до кінця).

Зазначається, що він помер 30 листопада. "Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Обставини вимагають уточнення", – прокоментував військовий.

На сайті "Миротворець" Деменко числиться як учасник бандформування "ДНР з 2014 року. Особливі прикмети: татуювання на лівому плечі, родимка на лівій щоці. Він народився 25 січня 1974 року в Донецьку.

Помер терорист "ДНР" "Кеп" Telegram / Анатолій Штірліц

Помер терорист "ДНР" "Кеп" Telegram / Анатолій Штірліц

Помер терорист "ДНР" "Кеп" Telegram / Анатолій Штірліц

Помер терорист "ДНР" "Кеп" Telegram / Анатолій Штірліц

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували трьох найманців Путіна. Також стало відомо, що в Москві помер терорист "ЛНР" Вадим Смоляніченко з позивним "КамАЗ".

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