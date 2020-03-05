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5 березня • оновлено в 13:04
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/ Суспільство

На Донбасі помер терорист "Кеп": з'явилося фото зрадника України

3.2т
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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі помер терорист "ДНР" Олександр Деменко з позивним "Кеп".

Про це у своєму каналі у Telegram написав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото вбитого (щоб подивитися доскрольте до кінця).

Зазначається, що він помер 30 листопада. "Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Обставини вимагають уточнення", – прокоментував військовий.

На Донбасі помер терорист "Кеп": з'явилося фото зрадника України

На сайті "Миротворець" Деменко числиться як учасник бандформування "ДНР з 2014 року. Особливі прикмети: татуювання на лівому плечі, родимка на лівій щоці. Він народився 25 січня 1974 року в Донецьку.

Помер терорист "ДНР" "Кеп"

Помер терорист "ДНР" "Кеп"

Telegram / Анатолій Штірліц

Помер терорист "ДНР" "Кеп"

Помер терорист "ДНР" "Кеп"

Telegram / Анатолій Штірліц

Помер терорист "ДНР" "Кеп"

Помер терорист "ДНР" "Кеп"

Telegram / Анатолій Штірліц

Помер терорист "ДНР" "Кеп"

Помер терорист "ДНР" "Кеп"

Telegram / Анатолій Штірліц

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували трьох найманців Путіна. Також стало відомо, що в Москві помер терорист "ЛНР" Вадим Смоляніченко з позивним "КамАЗ".

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Перемог на фронте нет , лезут в архив копаются кастрюляголовые обезьяны в прошлом.
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1
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ждем когда там все предатели позажмуриваются.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Кастрюляголовые далбаящуры ,что зацепится больше незачто, На сайте РусВесна за ноябрь он есть в списках погибших так что вы попали снова себе в жо-пу пальцем
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