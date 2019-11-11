Розписався на рейхстазі: на Донбасі помер легендарний ветеран Другої світової

У Слов'янську (Донецька область) на 95-му році помер Семен Усачов, який 9 травня 1945 року розписався на рейхстазі.

Фотографія з чоловіком стала популярна через 40 років після закінчення Другої світової війни, ставши однією з найпопулярніших військових листівок.

"Хтось дав мені в руку крейду. Але я ж росту невисокого, ось і попросив водія "студебеккера" під'їхати задом до стіни. А сам встав навшпиньки на краєчок борту і написав "9.5.45. Усачов", – коментував він історичний момент.

На 95-му році життя помер Семен Усачов, який 9 травня 1945 року розписався на Рейхстазі. Фотограф відобразив цей момент, а через 40 років після Перемоги знімок став однією з найпопулярніших військових листівок pic.twitter.com/XpsXAtIvUY - IZ.RU (@izvestia_ru) November 11, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Адольф Гітлер був за крок від створення ядерної зброї під час Другої світової війни, проте йому перешкодила випадковість.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!