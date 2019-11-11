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12 листопада • оновлено в 00:37
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Розписався на рейхстазі: на Донбасі помер легендарний ветеран Другої світової

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У Слов'янську (Донецька область) на 95-му році помер Семен Усачов, який 9 травня 1945 року розписався на рейхстазі.

Фотографія з чоловіком стала популярна через 40 років після закінчення Другої світової війни, ставши однією з найпопулярніших військових листівок.

"Хтось дав мені в руку крейду. Але я ж росту невисокого, ось і попросив водія "студебеккера" під'їхати задом до стіни. А сам встав навшпиньки на краєчок борту і написав "9.5.45. Усачов", – коментував він історичний момент.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Адольф Гітлер був за крок від створення ядерної зброї під час Другої світової війни, проте йому перешкодила випадковість.

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Тема
Друга світова війна
Місце
Україна Слов'янськ
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