На Донбасі підірвалися двоє військових – ОТГ "Схід"

Ольга Ліпич Суспільство 14:54, 23.09.2020 Оновлено: 15:58, 23.09.2020

На Донбасі у середу, 23 вересня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Про це повідомили на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook. Зазначається, що захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.

У повідомленні також сказано, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня збройні формування Росії на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Кілька пострілів із стрілецької зброї було помічено поблизу населеного пункту Піски. В результаті обстрілу один боєць Збройних сил України отримав кульове поранення в ногу.

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