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На Донбасі підірвалися двоє військових – ОТГ "Схід"

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Суспільство
4,2 т.

  • Двох військовослужбовців зі складу ООС госпіталізовано із осколковими пораненнями

  • Інцидент трапився у середу, 23 вересня, його деталі встановлюються

  • Стан захисників України середньої тяжкості

На Донбасі підірвалися двоє військових. Джерело: andriy-dubchak.com.ua

На Донбасі у середу, 23 вересня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Про це повідомили на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook. Зазначається, що захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.

У повідомленні також сказано, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

На Донбасі підірвалися двоє військових – ОТГ "Схід"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня збройні формування Росії на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Кілька пострілів із стрілецької зброї було помічено поблизу населеного пункту Піски. В результаті обстрілу один боєць Збройних сил України отримав кульове поранення в ногу.

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