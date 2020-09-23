На Донбасі підірвалися двоє військових – ОТГ "Схід"

На Донбасі у середу, 23 вересня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Про це повідомили на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook. Зазначається, що захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.

У повідомленні також сказано, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня збройні формування Росії на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Кілька пострілів із стрілецької зброї було помічено поблизу населеного пункту Піски. В результаті обстрілу один боєць Збройних сил України отримав кульове поранення в ногу.