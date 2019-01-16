На Донбасі підірвали авто з бійцями ЗСУ: перші подробиці

Біля села Троїцьке Луганської області окупанти підбили два вантажні автомобілі, у яких перебували українські військові.

Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердив начальник прес-центру штабу ООС Віталій Саранцев, додавши, що дані уточнюються.

"Так, нам відомо про цю подію, зараз на місці працює медична бригада, яка надає необхідну допомогу постраждалим. Загиблих немає, інформація про поранених уточнюється", – сказав начальник прес-центру.

Війна на Донбасі

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2019 року Україна зазнала непоправних втрат на Донбасі:

14 січня на Донбасі у результаті ворожого обстрілу загинув український воїн 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців, молодший сержант Семенюк Микола Іванович.

10 січня у зоні ООС загинув український військовий Володимир Крупський (Заяр) із міста Гадяч Полтавської області.

1 січня, у результаті обстрілу з боку окупаційних військ, загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

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