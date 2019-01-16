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На Донбасі підірвали авто з бійцями ЗСУ: перші подробиці

5.7тЧитати матеріал російською

Біля села Троїцьке Луганської області окупанти підбили два вантажні автомобілі, у яких перебували українські військові.

Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердив начальник прес-центру штабу ООС Віталій Саранцев, додавши, що дані уточнюються.

"Так, нам відомо про цю подію, зараз на місці працює медична бригада, яка надає необхідну допомогу постраждалим. Загиблих немає, інформація про поранених уточнюється", – сказав начальник прес-центру.

Війна на Донбасі

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На Донбасі підірвали авто з бійцями ЗСУ: перші подробиці
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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2019 року Україна зазнала непоправних втрат на Донбасі:

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Один хахол ранился, когда в носу ковырялся. А так потерь нет. Минус семь террористов, если чо.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Маленький Иппу Лохлов, всё верно, только ковырялся в дупе.
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Ответочка прилетела, за подбитых работяг. Дале буде. Потерь нет.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Неуй лазить где вам запретили.
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