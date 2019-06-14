На Донбасі перекрили воду: трапилася НП

У Донецькій області трапилася надзвичайна подія на водопроводі, через яку були зменшені обсяги подачі води в Слов'янськ, Краматоск і Дружківку, а Костянтинівка виявилася в повній ізоляції.

Про це повідомив у Facebook глава Донецької обласної ВГА Олександр Куць. Він приніс жителям регіону свої вибачення.

"Чергова аварія на Другому Донецькому водопроводі – зношена система не витримує тиску. Вода не встигла дійти до Костянтинівки після усунення вчорашньої аварії, як трапилася нова. Ремонтні бригади "Води Донбасу" вже приступили до відновлення водопроводу, обіцяють впоратися до ранку", – поділився Куць.

Ілюстрація rcmm.ru

За його словами, на відміну від Слов'янська, Краматорська та Дружківки, в Костянтинівці вода буде не раніше, ніж через 12 годин після завершення відновлювальних робіт. Куць пообіцяв організувати для жителів підвезення води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі майже 4 млн осіб можуть залишитися без води через борги з боку окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області.

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