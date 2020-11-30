На Донбасі мати побила фельдшера, вимагаючи зробити дитині тест на коронавірус

На Донбасі агресивна мати побила фельдшера швидкої допомоги, розбила пульсометр і пошкодила сумку з медикаментами, нецензурною лайкою вимагаючи зробити ПЛР-тест на коронавірус дитині.

Подія трапилася в неділю, 29 листопада, в Слов'янську. Про це повідомила пресслужба Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в в Facebook.

"Шокуючим також є той факт, що інші члени сім'ї байдуже за всім цим неподобством спостерігали. На щастя, з фельдшером все в порядку, в порівнянні з тим, що могло статися", – йдеться в повідомленні.

На місце конфлікту був викликаний наряд поліції і складено протокол. Однак невідомо, яке покарання понесе нападниця.

У пресслужбі нагадали, що бригади екстреної медичної допомоги не проводять тестування на COVID-19 ніяким методом.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Відні з 4 до 13 грудня збираються безкоштовно протестувати на COVID-19 блиосібчоловік.