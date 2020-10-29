На Донбасі масштабна аварія на водогоні залишила без води 75 тисяч осіб

Через аварію на ділянці Другого Донецького водогону поблизу міста Слов’янськ повністю або частково без води залишились п'ять населених пунктів, в яких мешкає 75 тисяч осіб.

Як повідомила прессслужба Донецької ОДА, фахівці КП "Компанія "Вода Донбасу" вже розпочала ремонт магістрального водогону діаметром 140 см. Станом на ранок 29 жовтня водопостачання було припинено в Костянтинівці (частково), Дружківці (частково), селі Петрівка, смт. Щербинівка (частково) та смт. Новгородське Торецької міської ради.

"28 жовтня були проведені земельні роботи, виконаний відвід мулу та відкачування води біля місця пориву, встановлена причина пориву – тріщина довжиною 250 мм. Станом на 08:00 29 жовтня продовжуються роботи з відкачування води на місці пориву, після чого будуть розпочаті зварювальні роботи. Орієнтовний час завершення ремонтних робіт – протягом доби 29 жовтня", – повідомили в Донецькій ОДА.

Зазначається, що для ліквідації НП від КП "Компанія "Вода Донбасу" було залучено 20 працівників та вісім одиниць техніки.

Нагадаємо, що Другий Донецький водогін – головне джерело водопостачання для міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, а також прилеглих сіл і селищ. 20 км його комунікацій знаходяться в аварійному стані й потребують заміни.

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