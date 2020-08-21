На Донбасі "Л/ДНР" двічі порушили перемир'я: стріляли з кулемета

Ольга Ліпич Суспільство 08:28, 21.08.2020 Оновлено: 09:41, 21.08.2020

Минулої доби, 20 серпня, українські військові на Донбасі зафіксували два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, в зоні ООС лунали неприцільні постріли.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що постріли з кулемета великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета противник вистрілив біля Новоолександрівки. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

"Ситуація у районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного та всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", – сказано в повідомленні.

Від початку поточної доби, 21 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів із боку російсько-окупаційних військ не помічено, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", – зазначили в ООС.

Операція Об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Операція Об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

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