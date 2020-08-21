Минулої доби, 20 серпня, українські військові на Донбасі зафіксували два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, в зоні ООС лунали неприцільні постріли.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що постріли з кулемета великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета противник вистрілив біля Новоолександрівки. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

"Ситуація у районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного та всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", – сказано в повідомленні.

Від початку поточної доби, 21 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів із боку російсько-окупаційних військ не помічено, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", – зазначили в ООС.

На Донбасі "Л/ДНР" двічі порушили перемир'я: стріляли з кулемета Операція Об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

На Донбасі "Л/ДНР" двічі порушили перемир'я: стріляли з кулемета Операція Об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 серпня російські терористи на Донбасі укріплювали свої позиції поблизу населеного пункту Ужівка в бік позицій ООС під Водяним.

А 17 серпня терористи на Донбасі двічі порушили домовленості про перемир’я. Зокрема, вони вдалися до однієї вогневої провокації та були помічені за інженерним обладнанням позицій.

Нагадаємо, що раніше ГУР Міноборони розповіло, що бойовиків помітили за мінуванням території, що зрештою призвело до травмування мирного мешканця.

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